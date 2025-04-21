Ford припинив експорт автомобілів до Китаю

"Ми скоригували експорт із США до Китаю з урахуванням діючих мит", - підтвердив представник компанії Ford.

У Китай поставлялися автомобілі концерну Ford із заводів у Мічигані та Кентуккі, і альтернативи цим виробничим майданчикам немає. Постачання двигунів і коробок передач із США триває. Минулого року у Китай було експортовано близько 5,5 тисячі автомобілів Ford і Lincoln. Є й зворотний експорт: США з Китаю постачають кросовер Nautilus.

Дилерам відправили службову записку, з якої випливає, що якщо мита збережуться, підвищення цін на нові автомобілі неминуче. Однак поки що Ford не поспішає переписувати прайс-листи. Також не сказано про зупинку експорту з Китаю до США. За оцінками Reuters, 25-відсоткові мита Трампа призведуть до збільшення витрат автовиробників на 108 млрд доларів у 2025 році.

Втім, сам Дональд Трамп не сумнівається, що врешті-решт домовитися вдасться. Якщо тарифи все ж таки збережуться, то американські концерни Ford і General Motors сильно постраждають, адже і складальні конвеєри, і ключові постачальники комплектуючих перебувають за межами США.