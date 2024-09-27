Ford представив позашляховик для пошуку снігової людини: у чому ключові "фішки" авто

Компанія Ford запропонувала своїм шанувальникам вирушити на пошуки снігової людини. Причому не пішки, а на спеціально підготовленому Bronco Sasquatch Searcher, який розіграють у лотерею серед тих, хто пройшов тематичний квест. Позашляховик отримає все, що має стандартний Bronco Badlands Sasquatch: 17-дюймові колеса, шини зовнішнім діаметром 35 дюймів, довгохідні амортизатори Bilstein і мости Dana 44 AdvanTEK з електронними блокуваннями.

Крім іншого, американське авто оснастили світлодіодною балкою, додатковими прожекторами, передньою та задньою камерами. Ще позашляховику обіцяна пам'ятна табличка на центральній консолі, особливі накладки на пороги та зносостійка оббивка сидінь.

Під капотом машини встановлена бензинова "турбочетвірка" 2,3 EcoBoost, що розвиває до 304 кінських сил і 441 Нм крутного моменту. Опціонально для Bronco доступний 2,7-літровий V6, який видає 335 сил та 563 Нм і працює в парі з десятидіапазонним автоматом. Зазначається, що звичайний Bronco Badlands із пакетом Sasquatch коштує від 57 тисяч доларів.