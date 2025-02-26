Ford Mustang перетворили на суперкар для дрифту

Ательє Hennessey Performance додало Ford Mustang Dark Horse привідний нагнітач і назвала цей витвір Super Venom. Щоправда, "супервеномом" може бути і звичайний Mustang GT, так як і там, і там під капотом стоїть модернізована "вісімка" Coyote об'ємом 5,0 літра. Заявлено, що авто відмінно підходить для дрифту.

Інженери змінили систему впуску, паливні форсунки, насоси та прошивку, щоб на виході отримати 862 кінські сили та 881 Нм максимального крутного моменту.

Суперкар також отримав вуглепластикові елементи кузова, до складу якого входять більш агресивний передній спліттер, функціональний повітрезабірник на капоті, зябра в крилах, задній спойлер і антикрило. Разом ці елементи покращують аеродинамічний баланс та охолодження силової установки, що позначається на динаміці. Наприклад, з місця до 97 км/год фастбек розганяється за 3,2 секунди.

Салон Super Venom обшитий шкірою та алькантарою. Готовий Super Venom Dark Horse коштуватиме 163 950 доларів, Super Venom GT — 149 950. Для порівняння: звичайний Mustang GT оцінили у 42 860 доларів, а Dark Horse — у 60 635 доларів.