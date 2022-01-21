Forbes представил рейтинг ТОП-50 лучших работодателей Украины

Журнал Forbes совместно с сайтом поиска работы Work.ua уже во второй раз составил рейтинг лучших работодателей Украины. В него вошли IT-компании, финансовые учреждения, производители товаров широкого потребления и фармацевтические компании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Чтобы составить рейтинг, его авторы провели анонимное анкетирование почти 30 тыс. сотрудников разных компаний. На результаты также влияли оценки экспертов рынка труда и данные из открытых источников, но именно голос работников играл решающую роль. Учитывалось 23 показателя, среди которых условия труда, наличие социального пакета, возможности для развития и ощущение защищенности.
"Успешный работодатель должен заботиться обо всех составляющих комфорта в коллективе, тогда как провал даже по одному признаку может побудить работников обновить свое резюме для поиска новых вариантов развития карьеры", - отмечают авторы рейтинга.
В ТОП-50 попали такие крупные игроки украинского рынка, как табачная компания JTI, агрокомпания Syngenta, IT-компания Intellias, фармацевтическая компания "Дарница".
По словам авторов рейтинга, JTI предоставляет своим сотрудникам наиболее полный соцпакет на рынке труда, а работники Intellias делятся, что довольны рабочим графиком и возможностью спокойно совмещать личную жизнь с работой. Тем временем работники "Дарницы" имеют возможность бесплатно учиться в престижной медицинской школе Harvard Medical School независимо от должности и общаются друг с другом в корпоративной социальной сети Workplace от Facebook.
"Именно люди являются самым ценным капиталом "Дарницы", и признание со стороны этого авторитетного журнала является отражением правильности наших шагов. В целом для команды "Дарницы" созданы максимально комфортные условия труда: обеспечены равные возможности для мужчин и женщин, имеются пути развития карьеры и постоянного профессионального развития, нет дискриминации в оплате труда. И мы не перестаем работать над улучшением и диджитализацией HR-процессов", – отметила директор по управлению персоналом фармацевтической компании "Дарница" Елена Соколова.
Отметим, что суммарно на заполнение анкет для рейтинга Forbes работники предприятий потратили 147 дней. При равных баллах высшее место присваивалось компании, имеющей большее количество сотрудников. В топ не попали работодатели, анкеты которых не набрали достаточное количество для статистики. Также не учитывались анкеты, имеющие признаки фальсификации результатов.