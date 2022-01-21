Forbes представил рейтинг ТОП-50 лучших работодателей Украины

Чтобы составить рейтинг, его авторы провели анонимное анкетирование почти 30 тыс. сотрудников разных компаний. На результаты также влияли оценки экспертов рынка труда и данные из открытых источников, но именно голос работников играл решающую роль. Учитывалось 23 показателя, среди которых условия труда, наличие социального пакета, возможности для развития и ощущение защищенности.

"Успешный работодатель должен заботиться обо всех составляющих комфорта в коллективе, тогда как провал даже по одному признаку может побудить работников обновить свое резюме для поиска новых вариантов развития карьеры", - отмечают авторы рейтинга.

В ТОП-50 попали такие крупные игроки украинского рынка, как табачная компания JTI, агрокомпания Syngenta, IT-компания Intellias, фармацевтическая компания "Дарница".

По словам авторов рейтинга, JTI предоставляет своим сотрудникам наиболее полный соцпакет на рынке труда, а работники Intellias делятся, что довольны рабочим графиком и возможностью спокойно совмещать личную жизнь с работой. Тем временем работники "Дарницы" имеют возможность бесплатно учиться в престижной медицинской школе Harvard Medical School независимо от должности и общаются друг с другом в корпоративной социальной сети Workplace от Facebook.

"Именно люди являются самым ценным капиталом "Дарницы", и признание со стороны этого авторитетного журнала является отражением правильности наших шагов. В целом для команды "Дарницы" созданы максимально комфортные условия труда: обеспечены равные возможности для мужчин и женщин, имеются пути развития карьеры и постоянного профессионального развития, нет дискриминации в оплате труда. И мы не перестаем работать над улучшением и диджитализацией HR-процессов", – отметила директор по управлению персоналом фармацевтической компании "Дарница" Елена Соколова.