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Forbes передал гуманитарному проекту "Фрида" два автомобиля "скорой помощи"

Фото: Forbes передал гуманитарному проекту "Фрида" два автомобиля "скорой помощи" 
Автор: Илона Свиридова

Украинская издательская компания UYAVY! LLC, выпускающая в Украине журнал Forbes, передала гуманитарному проекту "Фрида" два автомобиля скорой помощи. Они были закуплены в Германии и пожертвованы для спасения пострадавших украинцев и их медицинской эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организатора медицинского гуманитарного проекта "Фрида", представителя Первого медицинского центра Тель-Авива Романа Гольдмана.

По его словам, поступившие "скорые" представляют уникальное для Украины явление и относятся к автомобилям реанимационного класса "С". Эти машины были переоборудованы на боннском тюнинговом производстве C. Miesen GmbH, занимающимся разработкой специализированных медицинских автомобилей свыше 130 лет.

Автомобили созданы на базе Merсedes Sprinter, предназначены именно для реанимационных бригад и оснащены всем, что необходимо для спасения жизни человека.

Микроавтобус перевозит, кроме медицинского экипажа, одного или двух больных или раненых, автомобиль укомплектован самом современном медицинском оборудование.

Кроме того, в специально адаптированной независимой подвеске, обеспечивающей плавную езду по разбитым войной украинским дорогам. Это крайне важно при перевозке людей с переломами, сочетанными и черепно-мозговыми травмами, инсультом.

"Наш проект - волонтерский, поэтому мне особенно приятно, что нашим донором, жертвователем является журнал Forbes - лицо украинского бизнес-сообщества. Спонсорская поддержка медицинских проектов - привычная практика для большого бизнеса в развитых странах. Хорошо, что она приходит и в Украину. Уверен, что этому примеру последуют многие бизнесмены, готовые помогать своим согражданам", - отметил Роман Гольдман.

Напомним, медицинский гуманитарный проект "Фрида" действует в Украине с начала марта, сотрудничая с несколькими сотнями украинских и израильских медиков, и оказывая медицинскую помощь гражданскому населению, пострадавшему от военных действий.

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