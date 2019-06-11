Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по итогам 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список Forbes.

По данным журнала, совокупный доход футболиста составил 127 млн долларов. Из них 35 млн долларов - результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

Первую тройку списка составляют футболисты. На втором месте находится форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом 109 млн долларов. При этом по спонсорским поступлениям - 44 млн долларов - он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга - нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет 105 млн долларов (30 млн долларов) из них - спонсорские.

Список спортсменов, не причастных к футболу, открывает располагающийся на четвертой строчке мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал 94 млн долларов. Компанию ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на 600 тыс. долларов меньше.

В топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина - американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в 29,2 млн долларов.

Напомним, основатель американской компании Amazon Джефф Безос по версии журнала Forbes остался на первой позиции в рейтинге самых богатых людей планеты.