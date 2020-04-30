Физлица-предприниматели с детьми получат из госбюджета 1,6 млрд грн

Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн из бюджетного фонда борьбы с COVID-19 для помощи на детей физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины

Как отметили в пресс-службе, такое решение правительства даст возможность провести выплаты пособий на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога. Большинство из этих физических лиц-предпринимателей работают в сфере услуг.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которое было принято 22 апреля 2020 года, пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен).

Выплата пособия введена на период карантина и на один месяц после даты его отмены.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров увеличил с двух до трех месяцев срок задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в случае которого может быть назначена субсидия.