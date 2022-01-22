Для ФОПов в "Дие" появилась новая услуга. Облегчит уплату налогов

"Теперь подать годовую декларацию - это несколько кликов в приложении "Дия", без очередей и бумаг", - говорится в сообщении.

Как подать годовую декларацию ФОПам 1 и 2 групп: инструкция

В приложении "Дия" нужно выбрать "Услуги" перейти в раздел "Налоги ФОП", и затем открыть "Декларации". Затем следует указать сумму полученного за год дохода и контактные данные.

"Дия" сама заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе", - отметили разработчики.

После заполнения всех полей нужно внимательно проверить внесенную информацию и убедиться в ее достоверности.

На заключительном этапе декларация подписывается с помощью "Дия.Подпись".

Подача годовой декларации ФОПами 3 группы

Предпринимателям этой группы также нужно нажать "Услуги" и перейти в "Налоги ФОП" и далее в раздел "Декларации".

Затем следует указать доход за 4 квартал. Приложение само запросит налоговую декларацию за предыдущие девять месяцев и подтянет сумму задекларированного дохода за этот период.

Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же как и данные о едином социальном взносе (ЕСВ).

В конце следует проверить и отредактировать все данные и суммы в декларации, а затем подписать ее с помощью "Дия.Подпись".

Важно! Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому следует проверить и исправить, если найдена ошибка.

"Внизу под кнопкой "Подписать и добавить" можно скачать PDF-файл с предварительной версией, чтобы проверить заполненные поля", - отметили в "Дия".