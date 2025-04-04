ФОПи у 2025 році: які податки тепер платимо і на кого чекають перевірки

З початку 2025 року правила сплати податків для ФОПів було змінено. Зокрема, всі підприємці мають сплачувати військовий збір, а ЄСВ знов став обовʼязковим.

Про головні правила сплати податків у 2025 році та важливі терміни – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Податкові зміни для ФОПів у 2025 році

У 2025 році для фізичних осіб-підприємців в Україні відбулися значні зміни в податковому законодавстві. Серед них – відновлення обов'язкових податкових платежів та введення воєнного збору. Це вимагає від підприємців більшої уваги до своїх податкових зобов'язань та своєчасного виконання вимог держави.

З 2025 року фізичні особи-підприємці повинні знову сплачувати ЄСВ у розмірі мінімум 1 760 грн на місяць. Це обов'язковий платіж, який було тимчасово скасовано під час запровадження воєнного стану, але знову повернуто через відновлення економічної стабільності. Перша сплата ЄСВ у 2025 році має бути здійснена за підсумками першого кварталу не пізніше 20 квітня.

Право не сплачувати ЄСВ за себе збережено для деяких категорій підприємців, зокрема:

ФОП, які є пенсіонерами;

ФОП, що мають основне місце роботи, якщо роботодавець сплачує за них ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок (1 760 грн);

ФОП з інвалідністю та отримують відповідну пенсію або соціальну допомогу;

ФОП, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях відповідно до закону про збір та облік ЄСВ.

Для підприємців вводиться військовий збір в розмірі 1% для ФОПів III групи та 10% від мінімальної заробітної плати (8 000 грн) для ФОПів I, II та IV груп. Це нововведення було запроваджене, щоб збільшити надходження до держбюджету.

ФОПи – платники єдиного податку I, II та IV груп сплачують військовий збір авансовим внеском до 20 числа кожного місяця. Його можна сплатити за весь квартал або рік, але не пізніше, як до кінця поточного звітного року.

ФОПи – платники єдиного податку ІІІ групи сплачують військовий збір щоквартально протягом 10 днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця.

Фото: Відновлення позапланових перевірок для ФОП в Україні (Getty Images)

Усі підприємці повинні подавати звітність за єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір щомісяця. Це стосується всіх ФОПів, незалежно від групи оподаткування.

Відновлення позапланових податкових перевірок

Одним з найважливіших аспектів податкових змін для ФОПів у 2025 році є відновлення позапланових податкових перевірок. Це серйозний сигнал для підприємців, які звикли до тимчасового мораторію на перевірки.

Позапланова перевірка – це не планова перевірка, яку податкові органи проводять без попереднього повідомлення. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 №524, перевірки можуть ініціюватися щодо бізнесів, що мають високий ступінь ризику, середній ступінь ризику або незначний ступінь ризику.

В Україні мораторій на документальні перевірки для ФОПів, які знаходяться на I та II групах єдиного податку, тривав до 1 грудня 2024 року. З цього часу перевірки можуть бути проведені для цих груп, якщо:

Отримано податкову інформацію , яка свідчить про порушення валютної та податкової діяльності, законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів; фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; іншого законодавства, контроль за дотриманням якого здійснюють контролюючі органи.

Якщо платник податків не подав у встановлений строк податкову декларацію , розрахунки, звітність для контролю трансфертного ціноутворення, якщо це передбачено законом.

Подання платником податків уточнюючого розрахунку за період, який уже перевірявся контролюючим органом, може стати підставою для повторної перевірки.

Виявлено недостовірні дані у поданій податковій декларації.

Якщо платник податків подає заперечення до акта перевірки або скаргу на податкове повідомлення-рішення. Якщо в скарзі чи запереченнях вказані обставини, що не були досліджені під час перевірки, і їх об’єктивний розгляд неможливий без додаткового аналізу, то можлива нова перевірка.

Таким чином, щоб не потрапити під позапланову перевірку податкової необхідно своєчасно та повною мірою сплачувати податки, подавати всю визначену законом звітність, правильно та правдиво її заповнювати.