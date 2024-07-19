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Фонсека забрав у "Мілан" тріумфатора Євро-2024 та запустив ефект доміно для Довбика

Мілан, П'ятниця 19 липня 2024 15:55
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Фонсека забрав у "Мілан" тріумфатора Євро-2024 та запустив ефект доміно для Довбика Фото: Альваро Мората повернувся до Серії А (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Капітан збірної Іспанії Альваро Мората змінив мадридський "Атлетіко" на італійський "Мілан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

31-річний форвард приєднався до "россонері". Раніше він виступав у чемпіонаті Італії за туринський "Ювентус".

Мората підписав із "Міланом" контракт на 4 роки. Договір передбачатиме опцію продовження співпраці ще на сезон. У новій команді він виступатиме під 7-м номером. "Атлетіко" отримав за нападника 13 млн євро.

У лавах "матрацників" Мората провів 6 сезонів із дворічною перервою на виступи за "Юве". Раніше він також захищав кольори лондонського "Челсі" та мадридського "Реала". Нещодавно форвард виграв Євро-2024 з "Фурією Рохою".

Трансфер Морати в "Мілан", імовірно, відкрив дорогу на "Ванда Метрополітано" для Артема Довбика. Українець з іспанської "Жирони" входить до сфери інтересів "Атлетіко" та може замінити чемпіона Європи в Мадриді.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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