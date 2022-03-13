На фоне войны с Россией в Японии растет популярность книг об Украине

Японские издательства все чаще переиздают книги об Украине и России на фоне повышенного интереса читателей. Чаще всего японцы заказывают историю Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Todaу .

Так, за последние недели компания Chuokoron-Shinsha Inc переиздала книгу Моногатари: Укурайна но Рекиши ("Истории украинской истории") Юдзи Курокавы, бывшего посла Японии в Украине тиражом в 30 тыс экземпляров.

С тех пор как книга была впервые опубликована в 2002 году, заказы на нее возрастали всякий раз, когда Украина привлекала международное внимание, например, в связи с аннексией Крыма Россией в 2014 году.

Издательство Chikumashobo Ltd напечатало 20 000 экземпляров книги Gendai Roshia no Gunji Senryaku ("Современная военная стратегия России") Ю Коидзуми, преподавателя Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета. Коидзуми часто появляется на телевидении, чтобы отвечать на вопросы об украинском кризисе и интерпретировать военные действия России.