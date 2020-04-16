На фоне карантина в Украине за неделю не было ни одного случая гриппа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине не фиксируют циркуляцию вирусов гриппа

На фоне карантина в Украине за минувшую неделю не зафиксировали ни одного случая гриппа. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.

Сообщается, что за минувшую неделю ОРВИ заболели 75 403 человека, из них 39,3% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 197,2 на 100 000 населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине.

"В стране не зафиксировано циркуляции вирусов гриппа. За неделю не поступало сообщений о летальных случаях в результате гриппа", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемического сезона от осложнений умер 71 человек, что подтверждено методом ПЦР. Ни один умерший не имел прививки против гриппа. С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 027 человек.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Украине от гриппа умер человек.

Отметим, до этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число жертв коронавируса, по сравнению со свиным гриппом, уже превысило в десять раз.