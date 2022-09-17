На фоне гибели "генпрокурора". В "ЛНР" начались разборки среди "руководства", - Гайдай

"Начались внутренние разборки среди так называемого "руководства ленере".

Вчерашний "прокурор" Горенко – таки Сгоренко, да еще вместе с заместителем.

Этот подрыв дело рук гауляйтера Пасечника", - сообщил Гайдай.

Кроме того, он отметил, что в на оккупированных территория Луганской области оккупанты усилили проверки местного населения на улице.

"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым "милиционерам" скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях", - добавил глава Луганской ОВА.