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На фоне гибели "генпрокурора". В "ЛНР" начались разборки среди "руководства", - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

В так называемой "ЛНР" на фоне гибели "генпрокурора" разгорелись внутренние разборки среди "руководства" псевдореспублики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Начались внутренние разборки среди так называемого "руководства ленере".
Вчерашний "прокурор" Горенко – таки Сгоренко, да еще вместе с заместителем.
Этот подрыв дело рук гауляйтера Пасечника", - сообщил Гайдай.

Кроме того, он отметил, что в на оккупированных территория Луганской области оккупанты усилили проверки местного населения на улице.

"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым "милиционерам" скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, что вчера в центре Луганска прогремел взрыв, а именно - в кабинете самопровозглашенного "генпрокурора". После инцидента район оцепили.

Позже российские СМИ написали, что Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко погибли после взрыва.

У президента Украины уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что причиной убийства так называемого "генпрокурора ЛНР" являются разборки местных организованных преступных группировок.

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