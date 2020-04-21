На фоне эпидемии растут рейтинги всей действующей власти, - социолог

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский часто выпускает видеообращения, постоянно присутствует в медиа

На материалах местных исследований мы видим, что на фоне эпидемии растут рейтинги действующей власти, в первую очередь городских голов. Об этом директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что это видно и в масштабах всей Украины в отношении центральной власти.

"Мы же понимаем, что только власть может бороться с пандемией. Ни один оппозиционный политик или альтернативный кандидат не может обеспечить защиту обычному украинцу, а власть - может. Поэтому, боясь за собственное здоровье и здоровье своих близких, украинец ищет защиты и находит эту защиту в тех, кто борется с эпидемией", - заявил он.

Антипович отметил, что президент Владимир Зеленский часто выпускает видеообращения, постоянно присутствует в медиа, и уровень поддержки "Слуги народа" вырос.

Напомним, в апреле 2020 году к президенту Владимира Зеленскому позитивно относятся 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, негативно - 25%. В сравнении с предыдущими опросами отношение к Зеленскому ухудшилось.