Фонду Ахметова передал очередную гуманитарную помощь в Полтавскую область

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом Фонд уже передал в Полтавскую область 12,6 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.