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Фонду Ахметова передал очередную гуманитарную помощь в Полтавскую область

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Четверг 28 июля 2022 14:51
Фонду Ахметова передал очередную гуманитарную помощь в Полтавскую область Фото: Фонду Ахметова передал очередную гуманитарную помощь в Полтавскую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в Полтавскую область. Это 3,6 тысячи продуктовых наборов, которые были распределены среди наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом Фонд уже передал в Полтавскую область 12,6 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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Полтавская область Гуманитарная помощь
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