Фонду Ахметова передав чергову гуманітарну допомогу до Полтавської області

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Полтавської області. Це 3,6 тисяч продуктових наборів, які були розподілені серед найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.