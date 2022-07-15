Фонду Ахметова исполнилось 17 лет: результаты работы

"Для меня благотворительность - это прежде всего умение услышать чужую боль. Это умение разделить чужую боль. Это открытость и, конечно, нацеленность на результат. Мой благотворительный Фонд и все бизнесы сейчас сосредоточены на одном - помогать людям выжить. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", - отмечает основатель фонда Ринат Ахметов.

За 17 лет работы помощь и информационная поддержка от фонда охватили почти 25 млн людей - больше, чем каждый второй житель Украины.

За 17 лет работы фонд помог выжить более 11 млн человек. В частности, Фонд Ахметова уделяет значительное внимание противодействию Сиротству и поддержке детей:

по программе "Ринат Ахметов - Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 миллионов детей;

более 10 тысяч детей были усыновлены украинцами благодаря проекту "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!".

Более 30 проектов в сфере здравоохранения стали особенно масштабными и по-настоящему национальными, в частности:

проект "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонда Рината Ахметова помог выжить 1,9 млн человек. На такую помощь было потрачено более 0,5 млрд гривен;

проект "Ринат Ахметов - Спасение жизней. 200 скорых для Украины" помог более 1,9 млн человек;

в рамках проектов "Рак излечим" и "Остановим туберкулез в Украине" более 500 тысяч граждан Украины прошли обследование на оборудовании от фонда.

С начала войны психологическую помощь от фонда получили 88 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".

Музей "Голоса мирных" фонда собирает самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны, начиная с 2014 года. Архівмузею насчитывает уже 25 тысяч историй из первых уст.