Фонди "Надія" та HopeUA обладнали у прифронтовому шпиталі кабінет гастроколоноскопії

"Маємо чергові хороші та важливі новини. Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія", спільно з фондом Hope UA та партнерами, придбали нові, сучасні гастроскоп та колоноскоп, помпу та медичну шафу - таким чином, ми "з нуля" обладнали кабінет гастроколоноскопії в шпиталі, який одним з перших приймає поранених на фронті військовослужбовців. Таке обладнання допоможе під час обстеження і лікування пацієнтів, які потрапляють до шпиталів з осколковими пораненнями та внутрішніми кровотечами. І відкриття цього кабінету зробить першу допомогу пораненим більш ефективною, допоможе медикам врятувати ще більше життів наших захисників та захисниць", - зазначив амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", відомий український композитор Євген Хмара.

Також цього тижня команда благодійників придбала та доставила в один зі шпиталів Донеччини нову систему для гемодіалізу PRISMAFLEX. Це сучасний, інноваційний апарат "штучна нирка" для проведення гемодіалізу пацієнтам з нирковою недостатністю. Таке обладнання дозволяє надавати невідкладну допомогу пораненим бійцям, у яких на фоні складних травм часто відмовляють нирки.

"Питання забезпечення прифронтових шпиталів необхідним обладнанням - це зараз питання номер один. Адже наші захисники, які отримують поранення, потрапляють до шпиталів. І від того, наскільки забезпечені ці шпиталі усім необхідним, залежить порятунок їхніх життів. Нам вдалося обʼєднати багато небайдужих людей - спонсорів, благодійників, меценатів і волонтерів, щоб розпочати процес забезпечення шпиталів новим, сучасним обладнанням. Ми дуже пишаємося одним із найважливіших реалізованих проектів - кабінетом гастроколоноскопії, включно із надсучасними гастроскопом та колоноскопом, в одній з прифронтових лікарень Донецької області. Також ми дуже оперативно закрили ще одну потребу - придбали апарат "штучна нирка". Від моменту, коли ми отримали запит лікарів до моменту доставки цього апарату на передову пройшло усього два тижні. Це результат колосальної роботи багатьох людей, і я пишаюся, що разом нам вдалося це зробити. Зараз дуже складні і дуже відповідальні дні - відбувається контрнаступ, бойові дії активні, нещадні обстріли з боку ворога, тому маємо з подвійною силою допомагати і армії, і медикам", - додав перший заступник голови комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Зазначається, що цю гуманітарну місію на Донеччину підтримали партнери фонду "Надія": фонд HopeUA, ювелірна мережа "Золота країна", ТОВ "БУДХАУСГРУПП", ЦЗФ "Мирноградська", товариство "Краснолиманське", "Харвінд", ТОВ "Компанія Полігрін", ТОВ "Катіон Інвест", Благодійний фонд Дениса Парамонова, компанії Mills, Welfare, "Медирент", "Дойч-Фарм". Окрема вдячність молодіжному крилу "Надії": Максиму Стригуну, Івану Дубілю, Іллі Дубілю, Аріні Пашеньці, Анастасії Романовій, Олександру Самардаку, Віті Присяжнюк.

Загалом лише за останні два місяці на передову командою фонду доставлено медичне обладнання: апарат МРТ та три апарати КТ, УЗД апарати, два гостроскопи Fuji (Японія) та більше ста медичних моніторів, автомобілі невідкладної допомоги, сучасний колоноскоп та десятки підігрівачів крові.

Також за цей час команда фонду відвідала Курахово, Торецьк, Словʼянськ, Покровськ, Дружківку, Краматорськ, Добропілля, Петропавлівку, Павлоград, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Харків, Богодухів та інші населені пункти поблизу зони бойових дій.

Підтримати збір на медичне обладнання від Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" можна за посиланням: http://nadia-fund.com/