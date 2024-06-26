Фонди, які допомагають ветеранам, можуть отримати виплати від Канади: деталі

Посольство Канади в Україні розпочало щорічний конкурс заявок дo Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (CFLI). Заявку на участь потрібно подати до 14 липня.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Посольства Канади в Україні розповідає, хто і як може отримати допомогу.
CFLI - програма, яка підтримує невеликі, але високоефективні проекти у країнах, які мають право на міжнародну технічну допомогу від уряду Канади.
Програма підтримує переважно проекти, розроблені місцевими партнерами, з бюджетом від 30 000 до 50 000 канадських доларів. Кандидатів на участь затверджують Посольством Канади в Україні.
У програмі можуть взяти участь проекти, які працюють за наступними напрямами:
Детальнішу інформацію щодо подачі заявок можна отримати, звернувшись із запитом на електронну пошту.
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