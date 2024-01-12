UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Фонді гарантування вкладів заявили про інформаційну атаку

Фото: у Фонді гарантування вкладів фізичнх осіб заявили про інформаційну атаку (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Проти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розгорнули замовну інформаційну кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора-розпорядника фонду Андрія Оленчика.

За його словами, організація і раніше зазнавала інформаційних атак з боку власників банків, які ФГВФО виводить з ринку, оскільки одна з функцій Фонду - позови до пов’язаних з цими банками осіб, причетних до доведення їх до банкрутства. 

На сьогодні у судах розглядаються близько 1000 таких позовів на понад 170 млрд грн. 

"Це - впливові опоненти, які роками посідають топ-позиції у рейтингах статків або фігурують в антиолігархічних санкційних списках, мають необмежені ресурси та не соромляться застосовувати їх заради власних інтересів", - наголосив Оленчик.

Він не назвав осіб, яких у Фонді підорюють у медіаатаці, однак уточнив, що такі інформаційні кампанії особливо інтенсифікувалися після того, як минулого року Національний банк ухвалив рішення про виведення з ринку двох банків за порушення правил фінансового моніторингу, а саме за маніпуляції з приховуванням реального походження платежів, пов’язаних з гральним бізнесом.

Як відомо, торік за порушення правил фінмоніторингу НБУ вивів з ринку банки "Айбокс" та "Конкорд". 

Крім того, Оленчик нагадав про борг одного з банків перед Державною податковою службою, накопичений до виведення з ринку, який Фонд гарантування перерахував не акціонерам банку, які довели банк до виведення з ринку, а до держбюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що одним з  таких банків є "Айбокс", з рахунків якого у грудні 2023 р. було перераховано 550 млн грн за рішенням Фонду гарантування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФГВФО