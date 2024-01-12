У Фонді гарантування вкладів заявили про інформаційну атаку

За його словами, організація і раніше зазнавала інформаційних атак з боку власників банків, які ФГВФО виводить з ринку, оскільки одна з функцій Фонду - позови до пов’язаних з цими банками осіб, причетних до доведення їх до банкрутства.

На сьогодні у судах розглядаються близько 1000 таких позовів на понад 170 млрд грн.

"Це - впливові опоненти, які роками посідають топ-позиції у рейтингах статків або фігурують в антиолігархічних санкційних списках, мають необмежені ресурси та не соромляться застосовувати їх заради власних інтересів", - наголосив Оленчик.

Він не назвав осіб, яких у Фонді підорюють у медіаатаці, однак уточнив, що такі інформаційні кампанії особливо інтенсифікувалися після того, як минулого року Національний банк ухвалив рішення про виведення з ринку двох банків за порушення правил фінансового моніторингу, а саме за маніпуляції з приховуванням реального походження платежів, пов’язаних з гральним бізнесом.

Як відомо, торік за порушення правил фінмоніторингу НБУ вивів з ринку банки "Айбокс" та "Конкорд".

Крім того, Оленчик нагадав про борг одного з банків перед Державною податковою службою, накопичений до виведення з ринку, який Фонд гарантування перерахував не акціонерам банку, які довели банк до виведення з ринку, а до держбюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що одним з таких банків є "Айбокс", з рахунків якого у грудні 2023 р. було перераховано 550 млн грн за рішенням Фонду гарантування.