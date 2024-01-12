У Фонді гарантування вкладів заявили про інформаційну атаку
Проти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розгорнули замовну інформаційну кампанію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора-розпорядника фонду Андрія Оленчика.
За його словами, організація і раніше зазнавала інформаційних атак з боку власників банків, які ФГВФО виводить з ринку, оскільки одна з функцій Фонду - позови до пов’язаних з цими банками осіб, причетних до доведення їх до банкрутства.
На сьогодні у судах розглядаються близько 1000 таких позовів на понад 170 млрд грн.
"Це - впливові опоненти, які роками посідають топ-позиції у рейтингах статків або фігурують в антиолігархічних санкційних списках, мають необмежені ресурси та не соромляться застосовувати їх заради власних інтересів", - наголосив Оленчик.
Він не назвав осіб, яких у Фонді підорюють у медіаатаці, однак уточнив, що такі інформаційні кампанії особливо інтенсифікувалися після того, як минулого року Національний банк ухвалив рішення про виведення з ринку двох банків за порушення правил фінансового моніторингу, а саме за маніпуляції з приховуванням реального походження платежів, пов’язаних з гральним бізнесом.
Як відомо, торік за порушення правил фінмоніторингу НБУ вивів з ринку банки "Айбокс" та "Конкорд".
Крім того, Оленчик нагадав про борг одного з банків перед Державною податковою службою, накопичений до виведення з ринку, який Фонд гарантування перерахував не акціонерам банку, які довели банк до виведення з ринку, а до держбюджету.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що одним з таких банків є "Айбокс", з рахунків якого у грудні 2023 р. було перераховано 550 млн грн за рішенням Фонду гарантування.
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