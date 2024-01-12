В Фонде гарантирования вкладов заявили об информационной атаке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора-распорядителя фонда Андрея Оленчика.

По его словам, организация и ранее подвергалась информационным атакам со стороны владельцев банков, которые ФГВФЛ выводит с рынка, поскольку одна из функций Фонда - иски к связанным с этими банками лиц, причастных к доведению их до банкротства.

На сегодня в судах рассматриваются около 1000 таких исков более чем на 170 млрд грн.

"Это - влиятельные оппоненты, которые годами занимают топ-позиции в рейтингах состояния или фигурируют в антиолигархических санкционных списках, имеют неограниченные ресурсы и не стесняются применять их ради собственных интересов", - подчеркнул Оленчик.

Он не назвал лиц, которых в Фонде подарят в медиаатаке, однако уточнил, что такие информационные кампании особенно интенсифицировались после того, как в прошлом году Национальный банк принял решение о выводе с рынка двух банков за нарушение правил финансового мониторинга, а именно при манипуляции с сокрытием реального происхождение платежей, связанных с игорным бизнесом.

В прошлом году за нарушение правил финмониторинга НБУ вывел с рынка банки "Айбокс" и "Конкорд".

Кроме того, Оленчик напомнил о долге одного из банков перед Государственной налоговой службой, накопленном до вывода с рынка, который Фонд гарантирования перечислил не акционерам банка, доведшим банк до вывода с рынка, а в госбюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из таких банков является "Айбокс", со счетов которого в декабре 2023 г. было перечислено 550 млн грн по решению Фонда гарантирования.