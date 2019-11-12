Фонд знаменитой теннисистки Элины Свитолиной устраивает благотворительный гала-ужин  

Звезда мирового тенниса Элина Свитолина основывает собственный фонд и анонсирует благотворительный вечер со звездами в поддержку юных талантов — молодых спортсменов, которые в будущем могут стать элитой большого тенниса как в Украине, так и на мировом уровне.

Киев, 23 ноября 2019 года — Фонд Элины Свитолиной в Украине (ES Foundation) проводит благотворительный гала-ужин с участием основательницы фонда и ее именитых гостей, где участники мероприятия смогут поддержать инициативы недавно созданного выдающейся украинской теннисисткой проекта.

Гала-ужин приурочен официальному открытию фонда в Украине, основной задачей которого станет поддержка юных спортсменов-теннисистов. Фонд Элины Свитолиной будет предоставлять стипендии на развитие молодых талантов, обучение игре в теннис и участие в международных турнирах, а также будет заниматься организацией спортивных сборов и прочих образовательных программ, развивать спортивную инфраструктуру. Кроме того, в планах фонда — открытие теннисных кортов в разных областях Украины.

Анонсируемый гала-ужин со звездами, который станет частью этой благотворительной программы, призванной обратить внимание общества на детский спорт и показать возможности для его развития, состоится субботним вечером в 19.00 в современном и комфортабельном загородном комплексе Equides Club (Киевская область, с. Лесники, ул. Вишневая, 36). В программе мероприятия предусмотрены: традиционный коктейль, встречи и общение с чемпионкой и уважаемыми гостями, гала-ужин, тихий и громкий аукционы, развлекательная программа.

Готовность поддержать инициативу Элины Свитолиной уже высказали ее друзья со всего мира и Украины. Так, в ходе вечера будет выставлен ряд оригинальных лотов от известных персон. Среди них, в частности: уникальные лоты от мировых звезд спорта, специальные лоты от Владимира Кличко, эпатажного и неподражаемого Гарика Корогодского, вина из частной коллекции украинского бизнесмена Юрия Сапронова, музыкальный перформанс от популярной певицы, автора и композитора TAYANNA. К поддержке Фонда Элины Свитолиной уже присоединились такие компании, организации и бренды, как Top 5 Management, H-Club, Geos, Kiton, Hilton, ClubMed.

«Моя цель ― открыть двери большого спорта детям в родной Украине, а возможно, и зажечь новые украинские звезды на мировой спортивной арене», ― говорит Элина Свитолина, которая не понаслышке знает, как порой сложно добиваться вершин в большом спорте, как важны поддержка и вера в успех, настойчивость и тяжелый каждодневный труд. Сегодня, уже будучи титулованной спортсменкой, за плечами которой множество побед, кубков и медалей, своим основным призванием Элина Свитолина видит передачу опыта новым поколениям, содействие и поддержку развитию будущей элиты большого тенниса.

Более подробную информацию о деятельности Фонда Элины Свитолиной можно получить на офицальном веб-ресурсе: ukraine.elinasvitolinafoundation.org. А также на страницах спортсменки в социальных сетях Instagram (www.instagram.com/elisvitolina) и Facebook (www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/).

Элина Свитолина ― первая ракетка Украины, установившая множество национальных рекордов. Одержала победу в 13 одиночных турнирах WTA (Women’s Tennis Association), в том числе WTA Finals 2018. Третья ракетка мира в профессиональном мировом рейтинге WTA (2019, 2018), полуфиналистка турниров Большого шлема (Wimbledon 2019 и US Open 2019), финалистка WTA Finals 2019. Подтвердила звание самой сильной теннисистки Украины и одной из сильнейших спортсменок мира в этом виде спорта.