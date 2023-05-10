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Фонд "Все для перемоги" передав на фронт 340 автомобілів та 350 дронів

Фото: Фонд "Все для перемоги" передав на фронт 340 автомобілів та 350 дронів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд "Все для перемоги" разом з естонським фондом MTÜ Slava Ukraini придбали та передали в зону бойових дій понад 340 автомобілів, понад 350 дронів та понад 50 тепловізорів й прицілів, понад 100 глушників та більш ніж 100 генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Також фонд придбав форму для військових на понад 1 мільйонів євро та товарів медичного призначення на суму більш як 3 млн євро.

"Кожен військовий виборює право на вільне життя українців, сплачуючи величезну ціну", - наголосив засновник та директор благодійного фонду "Все для перемоги" Геннадій Васьків.

За його словами, нещодавно він з командою фонду повернувся з найгарячішого напрямку війни - Бахмуту, куди відвозив автомобілі, 18 тепловізійних оптичних прицілів та 120 глушників на понад 2,5 млн гривень для потреб спецпризначенців.

"Наше завдання - забезпечення технічних, медичних та харчових потреб українських бійців, що воюють на передовій, а також цивільних мешканців на деокупованих територіях. Подяка наших військових, емоції простих людей - це те, що змушує нас продовжувати рухатись далі, приїжджати на передову та наближувати перемогу", - додає Геннадій Васьків.

Також наприкінці квітня 2023 року фонд передав базові побутові речі (ковдри, подушки, ліхтарі, свічки, сірники) мешканцям Харківської області: міста Ізюм, селищ Морозівка, Веселе, Слабунівка, Вишневе. Загалом, за організаційної підтримки фонду вже передано майже 23 тис. наборів продуктів, засобів гігієни та речей першої потреби.

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