Фонд соцстрахования рекомендует подавать заявления на оплату больничных онлайн

Фонд социального страхования настоятельно рекомендует работодателям дистанционно подавать заявления на оплату больничных. Это необходимо для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Охват электронным документооборотом по заявлениям-расчетам, на основании которых ФССУ осуществляет финансирование материального обеспечения, сегодня достигает уже более 80%", - указано в сообщении.

Для представления в фонд электронных документов, в частности, заявлений-расчетов на выплату пособий работникам, страхователи должны заключить с отделением рабочего органа исполнительной дирекции Фонда соцстраха соответствующий договор. Клиентское специализированное программное обеспечение для создания и представления электронных документов работодатель выбирает самостоятельно.

"Подача электронных документов предоставляет страхователю право не подавать их на бумажных носителях. В случае представления документа в электронном виде с применением электронной цифровой подписи распечатанное заявление-расчет вместе с предоставленными застрахованными лицами документами хранится у страхователя", - добавляют в фонде.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали значительный рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в фонд. В октябре количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%.

Как писало РБК-Украина, количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%.