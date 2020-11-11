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Фонд соцстрахования рекомендует подавать заявления на оплату больничных онлайн

Украина, Среда 11 ноября 2020 17:30
Фонд соцстрахования рекомендует подавать заявления на оплату больничных онлайн
Фото: больничный (m-rda.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Фонд социального страхования настоятельно рекомендует работодателям дистанционно подавать заявления на оплату больничных. Это необходимо для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Охват электронным документооборотом по заявлениям-расчетам, на основании которых ФССУ осуществляет финансирование материального обеспечения, сегодня достигает уже более 80%", - указано в сообщении.

Для представления в фонд электронных документов, в частности, заявлений-расчетов на выплату пособий работникам, страхователи должны заключить с отделением рабочего органа исполнительной дирекции Фонда соцстраха соответствующий договор. Клиентское специализированное программное обеспечение для создания и представления электронных документов работодатель выбирает самостоятельно.

"Подача электронных документов предоставляет страхователю право не подавать их на бумажных носителях. В случае представления документа в электронном виде с применением электронной цифровой подписи распечатанное заявление-расчет вместе с предоставленными застрахованными лицами документами хранится у страхователя", - добавляют в фонде.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали значительный рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в фонд. В октябре количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%.

Как писало РБК-Украина, количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%.

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