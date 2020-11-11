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Фонд соцстрахування рекомендує подавати заяви на оплату лікарняних онлайн

Україна, Середа 11 листопада 2020 17:30
Фонд соцстрахування рекомендує подавати заяви на оплату лікарняних онлайн
Фото: лікарняний (m-rda.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Фонд соціального страхування наполегливо рекомендує роботодавцям дистанційно подавати заяви на оплату лікарняних. Це необхідно для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Охоплення електронним документообігом по заявах-розрахунках, на підставі яких ФССУ здійснює фінансування матеріального забезпечення, на сьогодні сягає вже понад 80%", - вказано у повідомленні.

Для подання до фонду електронних документів, зокрема, заяв-розрахунків на виплату допомог працівникам, страхувальники мають укласти із відділенням робочого органу виконавчої дирекції Фонду соцстраху відповідний договір. Клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для створення та подання електронних документів роботодавець обирає самостійно.

"Подання електронних документів надає страхувальнику право не подавати їх на паперових носіях. У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами зберігається у страхувальника", - додають у фонді.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували значне зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату в фонд. У жовтні кількість лікарняних листів в порівнянні з вереснем збільшилася на 48,9%.

Як писало РБК-Україна, кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, в жовтні в порівнянні з вереснем зросла майже на 80%.

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