В Украине вырос размер пособий: кто получит доплаты

Фонд социального страхования Украины с 1 июля увеличил размер единовременных пособий. Это произошло после повышения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2 102 грн до 2 197 грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в пресс-службе, выросла сумма связанных с прожиточным минимумом единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей, иждивенцам в случае смерти работников вследствие выполнения должностных обязанностей.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от фонда наступило с 1 июля этого года, размер пособия составит:

пострадавшему вследствие несчастного случая на производстве согласно степени потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утраты трудоспособности) - 37 349 грн;

семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 219 700 грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 43 940 грн

Ранее эти выплаты составляли 35 734 грн, 210 200 грн и 42 040 грн соответственно.

Напомним, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице вырос с 8408 грн до 8788 грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля минимальная пенсия выросла на 74 гривны - с 1638 гривен до 1712 гривен.