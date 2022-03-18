Фонд солидарности и антивоенная коалиция. Мишель на украинском отчитался о звонке Зеленскому

Глава Европейского совета Шарль Мишель поделился подробностями разговора с президентом Владимиром Зеленским по поводу консолидированной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Twitter еврочиновника .

Мишель обменялся мнениями с украинским президентом относительно поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, стороны обсудили детали переговоров Киева с Россией.

Отдельно глава Евросовета поддержал создание Фонда солидарности с Украиной. Он будет предоставлять основные услуги и решать насущные нужды граждан.

"Фонд предоставит ликвидность длительной поддержке власти и в долгосрочной перспективе станет основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий. Партнеры могут внести свой вклад в Фонд через международную конференцию доноров", – заявил Мишель.

Также он поддержал идею широкой антивоенной коалиции. Бельгийский политик восхищен смелостью и стойкостью украинцев, поэтому пообещал дальнейшую поддержку Евросоюза от агрессии Кремля.