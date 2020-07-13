Фонд Порошенко передал очередную партию ИФА-тестов в медучреждения Украины

Очередную партию ИФА-тестов, которые выявляют антитела на коронавирус, от Фонда Порошенко передали партийцы “Европейской солидарности" больницам Львовской, Запорожской и Ровенской областей.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Как отмечает пресс-служба, несмотря на то, что эпидемия продолжается уже 5 месяцев, во многих регионах тест-систем до сих пор не хватает.

По словам главного врача КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрия Егорова, медучреждение очень ждал таких тестов, ведь сейчас в городе продолжается курортный сезон, Бердянск принимает гостей из всех уголков Украины, поэтому важно иметь ресурсы для диагностики.

"Благодарю Фонд Порошенко от себя лично, от коллектива и от всех жителей Бердянска за эти высокоточные тесты. Они позволят нам быстро и качественно провести диагностику и исключить у людей наличие коронавируса. Спасибо, что вы регулярно оказываете помощь - это и отремонтированные аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, а отныне - еще и высокоточные тесты", - сказал главный врач.

Отмечается также, что в 2000 тестов получили лаборатории Львовского областного центра общественного здоровья и Львовского областного центра крови. Тест-системы передал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка. Он подчеркнул, что сейчас область нуждается в увеличении количества тестирований, поэтому благодаря помощи Фонда Порошенко это удастся сделать.

"Львов до сих пор остается проблемным городом в борьбе с Covid-19. Поэтому Фонд Петра Порошенко продолжает оказывать помощь. Пока технические модели проведения тестирования уже налажены, и мы постепенно довозим дополнительные партии тестов", - сказал он.

Еще 1000 тестов передали в Ровенскую центральную городскую больницу. В период карантина концентрация больных COVID-19 стала едва ли не самой высокой в области. Ведь там лечат пациентов не только из областного центра, но и из районов Ровенской области.

"Мы перепрофилировали целый корпус, и работаем так уже на протяжении четырех месяцев. Лечим тяжелых больных с COVID-19, которые имеют сопутствующие заболевания. Это довольно мощную нагрузку, но пока, к счастью, удается с ним справиться. К тому же помощь от Фонда Порошенко для нас сейчас очень важна еще и потому, что в городе открывают дошкольные учебные заведения, а перед этим персоналу садиков нужно обязательно провести тестирование. Благодаря полученным тестам мы сможем начать обследование уже в ближайшее время", - добавил главный врач Ровенской ЦГБ Евгений Кучерук.

Напомним, в целом Фонд Порошенко уже доставил в Украину 31 тысячу высокоточных ИФА-тестов производства Roche. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса было потрачено более ста миллионов гривен.

Кроме того, Фонд Порошенко вместе с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходниками свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко уже получили более 100 медицинских учреждений. Первые партии костюмов были доставлены из Китая еще в начале апреля, их оперативно передали в очаги вспышки коронавирус.