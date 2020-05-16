Фонд Порошенко передал в больницы Закарпатской области 8 аппаратов ИВЛ

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Четыре аппарата передали в Мукачевскую районную больницу, еще 4 - в Виноградов, Иршаву и Рахов

"Благотворительный фонд Порошенко" передал в районные больницы Закарпатской области 8 отремонтированных аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу фонда.

Как отмечается на сайте, четыре аппарата передали в Мукачевскую районную больницу, еще 4 - в Виноградов, Иршаву и Рахов.

"По всей стране мы сегодня работаем с больницами, пытаясь, пока государство "думает", максимально в меру наших возможностей обеспечить их самым необходимым. В больнице Закарпатья, как и в других областях, мы поставили защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для того, чтобы врачи могли нас с вами лечить и не переживать за свое здоровье. Отдельным направлением нашей работы является работа по анализу, те ли аппараты ИВЛ, которые сегодня есть в больницах, работающие", - сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В то же время, директор КНП Иршавской районной больницы Сергей Караслай добавил, что в период пандемии каждый аппарат крайне важен, но закупить новое оборудование практически невозможно.

"Из районного бюджета обещают не раньше июнь-июль купить аппарат ИВЛ. Ремонт этого аппарата нам сейчас очень поможет. Потому что мы не знаем, какова будет ситуация с вирусом. Так что, вместо того чтобы ждать на июнь-июль, мы имеем отремонтированный аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место", - добавил директор районной больницы.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 35 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений по всей стране.

Также сообщалось, что совместно с компанией Roshen были закуплены 130 тысяч высококачественных защитных костюмов для медработников из Китая и Южной Кореи, а также защитные очки, перчатки, маски, комплекты оборудования для реанимаций, которые бесплатно передаются в больницы.

Автор: Виталий Мельник