Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів переносних зенітно-ракетних комплексів. Його вже відправляють у війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка у Facebook.
"Ви знаєте, наскільки актуальна зараз система підвищення надійності протиповітряної оборони. Одним із ефективних засобів протиповітряної оборони є ПЗРК і рівень підготовки операторів, стрілків зенітних комплексів, які сьогодні воюють проти російських загарбників", - написав Порошенко.
Він також подякував виробникам тренажера - за його словами, вони зараз працюють в режимі 24/7.
"Коли ми запропонували виготовити тренажери, частину коштів - близько ⅔ сплачує наш благодійний фонд, і третину виробники взяли на себе для того, щоби спільно виготовити. Я дуже вдячний за таку віддану, професійну і патріотичну позицію", - додав Порошенко.
За його словами, вже до кінця наступного тижня наші військовослужбовці, спочатку інструктори, а потім і бійці з підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, добровольчих підрозділів будуть проходити кількатижневу підготовку
Раніше ми писали, що сьогодні росіяни вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, отримав поранення 39-річний чоловік.
Також повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який шпигував за позиціями HIMARS та далекобійних гаубиць М777 на півдні. Він також коригував удари окупантів по Нікополі Дніпропетровської області.
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