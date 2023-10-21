Фонд Мкртчана передав БПЛА, пічки та генератори військовим у Донецькій області

"Із зниженням температури загострюється потреба на фронті у БПЛА й засобах обігріву. Разом із моїм Благодійним фондом ми зібрали кошти і придбали для кількох підрозділів ЗСУ 5 комплексів БПЛА "ВАЛК-1" та одну наземну станцію керування. Ці сучасні безпілотники для аеророзвідки і відеоспостереження здатні літати за низьких температур на висоті, де їх важко дістати", - повідомили в фонді.

Окрім того, фонд передав бійцям 80 FPV дронів, разом із сумками для зберігання та транспортування.

Також придбали 13 інверторних дизельних генераторів DALGAKIRAN потужністю 8.8 кВт, та 230 металевих пічок для обігріву.





Передача допомоги військовим відбулась за участю в.о. голови Донецької обласної військової адміністрація Ігоря Мороза та при сприянні екс-очільника Донеччини, а зараз головою Антимонопольного комітета України Павлом Кириленком.

"Нам важливо готуватися до змін умов ведення війни. Аби технічно бути на голову вище ворога. Це зробить нас сильнішими і збереже життя та здоров’я наших воїнів", - повідомив Едуард Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана активно допомагає військовим та цивільним на Донеччині. З початку 2023 року за кошти фонду для військових купуються та передаються транспортні засоби, генератори, зарядні станції, системи очищення води та пожежогасіння.

Цивільне населення та громади отримують машини швидкої допомоги, продуктові набори, пічки для обігріву, генератори, будівельні матеріали для відновлення інфраструктури.