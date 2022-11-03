Фонд Мкртчана передав у Бахмут електроінструменти та технічне обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Так, місцевим жителям закупили інструменти, технічне обладнання та речі для особистого користування. Серед основних позицій - електропили, стабілізатори напруги, ліхтарі, спальники та інші вкрай необхідні речі для зимового періоду.

Усе це Мкртчан із іншими бійцями підрозділу Tacteam Департаменту патрульної поліції привезли у місто і передали співробітникам місцевого ДСНС.

"Бахмут - найгарячіша точка України. Тут живуть і працюють героїчні українці, які щодня відчувають жорстокий подих війни. Наша команда зібрала для них вантаж, критично необхідний в умовах війни і зими. Упевнений, разом ми допоможемо місту протистояти ворогу. Окремо хочу відзначити роботу співробітників ДСНС, які забезпечують життєдіяльність міста. Ми, українці, боремося за свою землю, а тому - переможемо", - наголосив Едуард Мкртчан.

Нагадаємо, днями Фондом також було передано 50 генераторів та 878 пічок для мешканців Донеччини у рамках проекту "Зігрій Україну". Загалом для прифронтових громад закуплено 1.8 тисяч пічок, які допоможуть мешканцям пережити зиму.

"Благодійний фонд Едуарда Мкртчана" розпочав свою діяльність із серпня 2021-го. Пріоритетні напрямки фонду - якісні зміни в освіті та медицині, інфраструктурні інновації, соціальні ініціативи.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ діяльність організації спрямовано на підтримку людей, що постраждали від війни. Мешканці Донецької області можуть звертатися до фонду за психологічною, юридичною та гуманітарною допомогою.