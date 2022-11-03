Фонд Мкртчана передал в Бахмут электроинструменты и техническое оборудование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Да, местным жителям закупили инструменты, техническое оборудование и вещи для личного пользования. Среди основных позиций - электропилы, стабилизаторы напряжения, фонари, спальники и другие крайне необходимые вещи для зимнего периода.

Все это Мкртчан с другими бойцами подразделения Tacteam Департамента патрульной полиции привезли в город и передали сотрудникам местного ГСЧС.

"Бахмут - самая горячая точка Украины. Здесь живут и работают героические украинцы, ежедневно испытывающие жестокое дыхание войны. Наша команда собрала для них груз, критически необходимый в условиях войны и зимы. Уверен, вместе мы поможем городу противостоять врагу. Отдельно хочу отметить работу сотрудников ГСЧС, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Мы, украинцы, боремся за свою землю, а потому победим", - подчеркнул Эдуард Мкртчан.

Напомним, на днях Фондом также было передано 50 генераторов и 878 печей для жителей Донбасса в рамках проекта "Согрей Украины". В общей сложности для прифронтовых общин закуплено 1.8 тысяч печей, которые помогут жителям пережить зиму.

"Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" начал свою деятельность с августа 2021 года. Приоритетные направления фонда - качественные изменения образования и медицины, инфраструктурные инновации, социальные инициативы.

С началом полномасштабного вторжения РФ деятельность организации направлена на поддержку пострадавших от войны людей. Жители Донецкой области могут обращаться в фонд за психологической, юридической и гуманитарной помощью.