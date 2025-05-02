Фонд Матюхи виділив 1 млн гривень родинам загиблих у Кривому Розі

Фонд Андрія Матюхи долучився до ініціативи, організованої футбольним клубом "Кривбас", з метою фінансової підтримки родин дітей, які загинули внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Загальна сума допомоги від організації склала 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Благодійний збір було проведено спільно з партнерами клубу та представниками місцевої ділової спільноти.

Фінансова допомога передана в рамках програми, що реалізується Фондом Андрія Матюхи. Ініціатива зосереджена на підтримці осіб, які постраждали від катастроф, військових дій чи надзвичайних подій. Програма передбачає надання:

одноразової матеріальної допомоги;

консультацій із психологами;

базової медичної підтримки;

супроводу з соціальних питань.

Засновник організації Андрій Матюха прокоментував участь фонду, зазначивши, що головною метою є надання необхідних ресурсів для стабілізації життєвих умов постраждалих сімей.

"Кривбас" - це український футбольний клуб, який було відновлено у 2020 році. Минулого року став бронзовим призером та представляв Україну у Єврокубках. Сьогодні клуб активно проявляє себе не лише на футбольному полі, так "Кривбас" не залишається осторонь суспільно важливих подій. Нещодавно клубом було організовано великий збір на допомогу родинам загиблих під час теракту в Кривому Розі.

Цей формат участі дозволив розширити обсяги підтримки, зокрема завдяки внеску, який надав Фонд Андрія Матюхи.

Благодійна програма, в межах якої була виділена допомога, працює на постійній основі. Її мета - системна допомога населенню, що зазнало наслідків надзвичайних ситуацій. Пріоритети фонду включають:

фінансування екстрених потреб родин;

відновлення психологічного стану постраждалих;

забезпечення доступу до медичних послуг.

У межах цієї програми фінансування також спрямовується на інші регіони, де фіксуються випадки соціальних або гуманітарних криз.

Андрій Матюха наголосив на необхідності координованих дій з іншими учасниками благодійних ініціатив, зокрема з місцевими громадами, медичними структурами та представниками бізнесу.