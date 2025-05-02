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Фонд Матюхи выделил 1 млн гривен семьям погибших в Кривом Роге

Пятница 02 мая 2025 15:38
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Фонд Матюхи выделил 1 млн гривен семьям погибших в Кривом Роге Фото: Фонд Матюхи выделил 1 млн гривен семьям погибших в Кривом Роге (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Фонд Андрея Матюхи присоединился к инициативе, организованной футбольным клубом "Кривбасс", с целью финансовой поддержки семей детей, погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Общая сумма помощи от организации составила 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Благотворительный сбор был проведен совместно с партнерами клуба и представителями местного делового сообщества.

Финансовая помощь передана в рамках программы, реализуемой Фондом Андрея Матюхи. Инициатива сосредоточена на поддержке лиц, пострадавших от катастроф, военных действий или чрезвычайных событий. Программа предусматривает предоставление:

  • единовременной материальной помощи;

  • консультаций с психологами;

  • базовой медицинской поддержки;

  • сопровождения по социальным вопросам.

Основатель организации Андрей Матюха прокомментировал участие фонда, отметив, что главной целью является предоставление необходимых ресурсов для стабилизации жизненных условий пострадавших семей.

"Кривбасс" - это украинский футбольный клуб, который был восстановлен в 2020 году. В прошлом году стал бронзовым призером и представлял Украину в Еврокубках. Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле, так "Кривбасс" не остается в стороне от общественно важных событий. Недавно клубом был организован большой сбор в помощь семьям погибших во время теракта в Кривом Роге.

Этот формат участия позволил расширить объемы поддержки, в частности благодаря взносу, который предоставил Фонд Андрея Матюхи.

Благотворительная программа, в рамках которой была выделена помощь, работает на постоянной основе. Ее цель - системная помощь населению, пострадавшему от последствий чрезвычайных ситуаций. Приоритеты фонда включают:

  • финансирование экстренных потребностей семей;

  • восстановление психологического состояния пострадавших;

  • обеспечение доступа к медицинским услугам.

В рамках этой программы финансирование также направляется на другие регионы, где фиксируются случаи социальных или гуманитарных кризисов.

Андрей Матюха отметил необходимость координированных действий с другими участниками благотворительных инициатив, в частности с местными общинами, медицинскими структурами и представителями бизнеса.

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