ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Фонд Матюхи організував у Києві тренінг з домедичної допомоги для енергетиків

Вівторок 28 жовтня 2025 18:26
UA EN RU
Фонд Матюхи організував у Києві тренінг з домедичної допомоги для енергетиків Фото: тренінг з домедичної допомоги для енергетиків від Фонду Матюхи у Києві (FAST)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати навчання українських енергетиків домедичній допомозі. Черговий тренінг відбувся у Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз заходу.

Сьогодні ремонтники "Укренерго" працюють в умовах підвищеної небезпеки, бо ворог часто прицільно б’є по бригадам, котрі виїжджають на пошкоджені після атаки об'єкти. Базові навички порятунку життя у такому випадку просто необхідні.

Саме тому Фонд Андрія Матюхи підтримує програму "Захист ремонтників Укренерго", у межах якої спеціалісти FAST проводять навчання з домедичної допомоги в різних регіонах України.

У жовтні тренінги відбулися й у Києві. Енергетики вчилися діяти у критичні хвилини. Вони опанували навички, які можуть врятувати життя, коли часу на роздуми немає.

Фонд Матюхи організував у Києві тренінг з домедичної допомоги для енергетиківФото: тренінг для працівників "Укренерго" (FAST)

Працівники "Укренерго" дізналися як зупиняти кровотечу турнікетом, оцінювати стан пораненої людини, перевертати постраждалого у безпечне положення, тампонувати рани та як проводити серцево-легеневу реанімацію.

"Ці знання додадуть енергетикам впевненості. Саме вона допомагає врятувати своє або життя колег у моменти, коли доводиться працювати після прильотів. Адже ворог нерідко повторно атакує саме ремонтні бригади", - говорить Андрій Матюха.

Фонд Матюхи організував у Києві тренінг з домедичної допомоги для енергетиківФото: енергетики навчалися надавати першу допомогу (FAST)

Від початку повномасштабного вторгнення енергетики опинилися у списку найризикованіших професій.

Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі. На сьогодні зруйновано понад 63 тисячі енергетичних об’єктів, загинули щонайменше 160 фахівців. Тринадцятеро з них втратили життя просто під час виконання ремонту на об’єкті. Ще понад три сотні енергетиків отримали поранення.

Фонд Матюхи організував у Києві тренінг з домедичної допомоги для енергетиківФото: програма навчання домедичної допомоги для енергетиків (FAST)

Програма "Захист ремонтників Укренерго" охопить всю країну. На сьогодні вже проведено понад 30 тренінгів у різних містах України. Знання отримали більше 600 енергетиків.

У планах організаторів загалом провести понад 70 тренінгів, де навички домедичної допомоги здобудуть близько 1500 працівників енергетичної галузі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Медична допомога Енергетики
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію