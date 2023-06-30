Фонд Машурова передав лікарні у Донецькій області карету швидкої допомоги

Придбане авто марки Mercedes Benz спеціально оснащене для проведення екстреної реанімації. Тут є все - від дефібрилятора та апаратів ШВЛ до кисневих балонів.Усе обладнання сертифіковане і відповідає сучасним європейським стандартам.

"Лікарня у Мирнограді обслуговує і хворих, і поранених.Тут вкрай необхідне сучасне обладнання, яке дозволяє зберегти не одне людське життя. Сподіваємося, що придбане нами авто полегшить працю медиків", - розповів засновник фонду Вадим Машуров.

Своєю чергою, директор Мирноградської центральної міської лікарні Ольга Гостєва подякувала меценатам за допомогу.

"Наш медичний заклад не надто потужний і “важких” хворих часто доводиться перевозити в Дніпро. Для цього новий автомобіль стане у пригоді якнайкраще", - зазначила вона.

Нагадаємо, благодійний фонд Вадима Машурова спеціалізується на допомозі цивільним на прифронтових регіонів. Фундація підтримує тих. хто втратив домівки, роботу та доходи, а також тих, хто потребує постійного догляду та лікування.

Протягом квітня 2023 року фонд провів першу масштабну акцію з надання благодійної допомоги цивільним, яке потерпіли внаслідок воєнних дій в Україні.

Зокрема, передав 1000 продуктових та гігієнічних наборів для ВПО з Херсонської області у Запоріжжя та інвалідів і осіб похилого віку у Херсон, які не мають змоги забезпечити себе речами першої необхідності та потребують догляду.

У травні, фундація Машурова придбала засоби особистої гігієни для ВПО з Херсонської та Миколаївської областей, які опікуються Миколаївським геріатричним пансіонатом, а саме: 80 упаковок підгузків, вкрай необхідних для здійснення догляду за старенькими.