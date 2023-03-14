Фонд Маші Єфросініної розпочав співробітництво з ізраїльською гуманітарною місією "Фріда"

Як відомо, Фонд Маші Єфросініної та Оксани Нечипоренко давно надає психологічну допомогу жінкам та дітям, які страждають від різних проявів насильства. Але протягом минулого року, з початку війни, рівень насильства щодо українських громадян виріс багаторазово, включаючи й воєнні злочини проти мирного населення.

Українцям допомагає й українсько-ізраїльська гуманітарна місія "Фріда", організована ізраїльтянами Романом Гольдманом та Марком Нев'язьким у перші дні війни. Місія надає медичну допомогу цивільному населенню у найбільш постраждалих регіонах.

"Фріда" об'єднує на волонтерській основі понад 900 медиків із різних країн. Також здійснює медичну евакуацію найбільш вразливих категорій - інвалідів, дітей та людей похилого віку з найгарячіших точок країни.

Роман Гольдман зазначив, що організації вирішили об'єднати зусилля та використати ізраїльський досвід, щоб більш ефективно боротися з посттравматичними розладами серед мирного населення, яке постраждав від військових дій.

Вже наступного тижня обидва фонди за участю ізраїльських медиків розпочинають спільну програму з виявлення випадків насильства над жінками та дітьми на деокупованих територіях України, спільні рейди у гарячі точки для надання першої допомоги нужденним.

У найближчих планах - розгортання навчально-медичного центру, де найкращі українські та зарубіжні фахівці надаватимуть підтримку постраждалим від насильства.