Фонд Губского привез из США уникальные эскизы украинских гербов

25 ноября по инициативе Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины и музеем Шереметьевых в НХМУ откроется международная выставка "Знак Соборности. Большой Герб Украины от Нарбута к Якутовича".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отмечают в фонде, эта выставка - уникальный совместный культурный проект 12 музеев Украины и Украинского Музея и Библиотеки в Стэмфорде (США).

"Основная цель выставки - осветить более чем 100-летнюю традицию создания Большого Государственного Герба Украины (БГГУ), начиная со времени революций 1917-1921 гг., и более чем тысячелетнюю историю составляющих Большого Герба: Знака Княжеского Государства Владимира Великого - Тризуба, герба Войска Запорожского - Казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства - Льва", - заявил Богдан Губский.

По информации фонда, среди экспонатов выставки есть печати Гетманов Хмельницкого и Скоропадского, печать Войска Запорожского 16 века, флаг Народной Гвардии 19 в. с образом Льва и другие.

Особое место в экспозиции выставки занимают раритеты, которые Фонд "Украина XXI века" привез из Украинского Музея и Библиотеки в Стэмфорде (США). Впервые в Украине можно будет ознакомиться с около 20-ю эскизами государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданные выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.

Указанные раритеты будут впервые экспонироваться на территории Украины.

Тем самым, Фонд "Украина XXI века" продолжает свою многолетнюю деятельность по поиску исторического наследия Украины и представления его на всенародный показ.

Напомним, что в 2002 году после многих лет поиска фонд привез в Украину флаг Богдана Хмельницкого с Военного музея в Стокгольме (Швеция), а также саблю и булаву Гетьмана из музеев Польши, которые не могли найти почти 350 лет.

В 2007 году фонд нашел остатки гетманского флага Ивана Мазепы, атрибутировал его и организовал его реставрацию в Национальном музее в Кракове с участием международных специалистов из Италии, Польши и Украины. Сегодня флаг экспонируется в Харьковском историческом музее.

В 2009 году Фонд "Украина XXI века" отреставрировал и атрибутировал единственный в Украине казацкий флаг, на котором изображен герб Войска Запорожского - Казак с мушкетом, флаг сотни Лубенского полка. Сегодня флаг экспонируется в Национальном музее истории Украины.