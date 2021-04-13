Фонд Губского начал сотрудничать с большинством украинских учреждений в США

Фонд Богдана Губского "Украина XXI столетия" начал широкомасштабное сотрудничество с главными украинскими музейными, архивными и библиотечными учреждениями США. В фонде отмечают, что это позволит ознакомить украинцев с ранее неизвестными уникальными историческими памятниками и артефактами.

Как говорится в сообщении, последние 100 лет привели к распылению украинских национальных реликвий и раритетов. В качестве примера они привели флаг и булаву Богдана Хмельницкого, хранящихся в военных музеях Стокгольма и Варшавы соответственно. 350 лет эти артефакты оставались не атрибутированными и неизвестными для украинцев. Однако в 2002 году фонд нашел, атрибутировал и привез клейноды на выставку в Украину, а в 2005 году на инаугурацию президента Украины.

По словам Богдана Губского, в условиях, когда освободительная борьба начала XX-го века была запретной темой и "белым пятном" в советской историографии, именно зарубежные украинские научные, архивные и музейные учреждения стали центрами изучения, хранения и распространения информации об указанных событиях.

Поэтому совместно с историком и куратором международных музейных проектов фонда Юрием Савчуком они посетили 5 украинских культурно-образовательных и научных учреждений в США.

В частности, Украинский национальный музей в Чикаго (основанный в 1952 году) - крупнейший украинский культурный центр Среднего Запада США. Украинский музей и библиотеку в Стэмфорде, который является старейшим культурным учреждением в Северной Америке (открыт в 1937 году). Украинский музей в Нью-Йорке, основанный Союзом украинок Америки в 1976 году. А также Украинский исторический и образовательный центр и музей им. Патриарха Мстислава и Украинскую свободную академию наук (УСАН) в Нью-Йорке, которая согласно уставу является наследницей Всеукраинской академии наук.

"Одним из самых эффективных инструментов сохранения национальной памяти в диаспоре стали многочисленные архивные и музейные коллекции, в которых хранились уникальные документы на артефакты - материальные свидетели истории. Они служили источником и символом надежд на будущее национальное и государственное возрождение", - отметил Губский.