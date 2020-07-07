Фонд Губского договорился о сотрудничестве с Британским центром по делам детей

Фото: дети в школе Донецкой области (РБК-Украина)

Кроме психологической помощи, программа будет включать большое количество разнообразных компонентов

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина - ХХI века" Богдана Губского подписал меморандум о сотрудничестве с Британским Национальным центром по делам детей и семьи Анны Фрейд (Anna Freud National Centre for Children and Families).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как уточняют в пресс-службе, центр носит название своей основательницы Анны Фрейд - специалиста детского психоанализа, дочери Зигмунда Фрейда, австрийского ученого, психолога и невролога, родители которого были выходцами из Галиции (Галичины).

Меморандум о партнерстве между Центром и Фондом Богдана Губского был подписан в рамках реализации совместной широкомасштабной программы ”Дети Украины", которая направлена на психологическую реабилитацию детей, пострадавших в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.

По словам Богдана Губского, вместе с международными и украинскими партнерами Фонд "Украина - ХХI век" ставит целью помочь пострадавшим детям не только восстановиться психологически, но и найти достойное место в украинской и европейской среде.

Кроме психологической помощи, программа будет включать большое количество разнообразных компонентов, в частности, профессиональную ориентацию, обучение общественной активной позиции, ответственности и лидерским навыкам, безопасность в социальных сетях и тому подобное.

Во время пилотного этапа планируется предоставление психологической помощи более 2 тыс. детям.

Следующий этап программы предусматривает создание в Украине с участием международных партнеров, Национального центра для психологической реабилитации детей с зоны военных конфликтов.

В целом, программа рассчитана на помощь почти миллиону детей из Донецкой, Луганской областей и переселенцев из Крыма.

Напомним, центр "Анна Фрейд" - мировой инновационный лидер в области исследований, подготовки специалистов и лечения психического здоровья детей. Он тесно связан с Университетским колледжем Лондона (University College London), Йельским университетом (Yale University), Университетом Гарварда (Harvard University) и другими научными учреждениями.

Центр объединяет мировых лидеров в области нейронауки, психического здоровья, социальной поддержки и образования.

Руководит институтом профессор Питер Фонаги (Peter Fonagy) - ведущий мировой ученый в области психоанализа. Фонаги является кавалером ордена Британской империи и награжден премией Британской академии за выдающийся вклад в психоанализ.

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Автор: РБК-Украина