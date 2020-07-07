Фонд Губського домовився про співпрацю з Британським центром у справах дітей

Фото: діти в школі Донецької області (РБК-Україна)

Крім психологічної допомоги, програма буде включати велику кількість різноманітних компонентів

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття" Богдана Губського підписав меморандум про співпрацю з Британським Національним центром у справах дітей та сім'ї Анни Фрейд (Anna Freud National Centre for Children and Families).

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Як уточнюють у прес-службі, центр має назву своєї засновниці Анни Фрейд - спеціаліста дитячого психоаналізу, дочки Зігмунда Фрейда, австрійського вченого, психолога і невролога, батьки якого були вихідцями з Галичини.

Меморандум про партнерство між Центром та Фондом Богдана Губського було підписано в рамках реалізації спільної широкомасштабної програми "Діти України", яка спрямована на психологічну реабілітацію дітей, постраждалих внаслідок військових дій на Сході України та окупації Криму.

За словами Богдана Губського, разом з міжнародними та українськими партнерами Фонд "Україна - ХХI століття" ставить за мету допомогти постраждалим дітям не тільки відновитися психологічно, але й знайти своє достойне місце в українському та європейському середовищах.

Окрім психологічної допомоги, програма включатиме велику кількість різноманітних компонентів, зокрема, професійну орієнтацію, навчання громадській активній позиції, відповідальності та лідерським навичкам, безпеку у соціальних мережах, тощо.

Під час пілотного етапу планується надання психологічної допомоги понад 2 тис. дітям.

Наступний етап програми передбачає створення в Україні, за участі міжнародних партнерів, Національного центру для психологічної реабілітації дітей із зони військових конфліктів.

Загалом, програма розрахована на допомогу майже мільйона дітей з Донецької, Луганської областей та переселенців з Криму.

Нагадаємо, центр "Анна Фрейд" - світовий інноваційний лідер в області досліджень, підготовки спеціалістів і лікування психічного здоров'я дітей. Він тісно пов'язаний з Університетським коледжем Лондона (University College London), Єльським університетом (Yale University), Університетом Гарварда (Harvard University) та іншими науковими установами.

Центр об'єднує світових лідерів у сфері нейронауки, психічного здоров'я, соціальної підтримки і освіти.

Керує інститутом професор Пітер Фонагі (Peter Fonagy) - провідний світовий вчений в області психоаналізу. Фонагі є кавалером ордена Британської імперії і нагороджений премією Британської академії за видатний внесок у психоаналіз.

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Автор: РБК-Україна