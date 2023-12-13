Фонд гарантування вкладів тестує продаж "галузевих пулів"
У системі "Прозорро.Продажі" вже відбулося 6 торгів з продажу "галузевих пулів". Ще два пули - на торгах 19 та 25 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
Утім, як зазначають фахівці, складність торгів полягає в тому, що далеко не всі активи банків є цікавими для інвесторів.
"Часто плутають, що Фонд гарантування може продавати не актив, а право вимоги. Це означає, що ви отримаєте не актив (приміром, передане у заставу банку майно), а лише право боротися за нього. І що потрібно буде вирішувати багато юридичних проблем. Власне вони й продають ці активи, тому що банки були нечесні, кажучи, що ці активи коштують набагато дорожче, ніж є насправді. Мова про те, що банки обліковували активи за завищеними цінами, за якими зараз їх нікому не продати", - каже інвестиційний банкір, фінансовий експерт Сергій Фурса.
Лише 5-10% оголошених Фондом гарантування вкладів аукціонів з продажу активів збанкрутілих банків завершуються результативно, повідомляють у статті. Решта торгів не відбувається через відсутність потенційних покупців, а самі активи на продаж виставляються подекуди по 15-20 разів.
Нині у Фонді шукають нові способи, як продати майно та активи, на які не знаходиться покупців при прямому продажі, а об’єднання активів у галузеві пули - один з таких способів.
На першому етапі активи виставляються кожен окремо, на індивідуальні торги, із поступовим зниженням ціни лоту. Наступний крок - те, що не вдалося продати окремо, об'єднується в пули.
У вересні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про старт пілотного проекту з продажу активів банків-банкрутів за "галузевим принципом".
Суть ідеї - об’єднати в один пул та виставити на аукціон кредити, видані кількома банками. При цьому орієнтуючись на галузеві ознаки: на продаж у складі пулу виставляються борги підприємств, що займаються одним видом діяльності.
Традиційно найцікавішими лотами є фізичне майно банків, колишні відділення, квартири, автомобіл - вони продаються швидко, якщо не мають юридичних перешкод.
За словами Віктора Гутніченка, заступника директора департаменту консолідованого продажу активів фонду, понад 96% активів на балансі банків, що ліквідуються, - це кредити.
"Права вимоги за кредитом - досить специфічний актив. Це не авто чи нерухомість, які ти одразу отримуєш собі у право власності і можеш ними розпоряджатися. Купуючи кредит переможець аукціону отримує право вимагати від позичальника повернення боргу. Якщо цього не відбувається, новий кредитор може почати процедуру стягнення майна, яке передавалося у заставу за договором. Тому у питанні вартості кредиту не стільки цікава загальна заборгованість за договором, яка за роки, поки договір не обслуговувався могла "на папері" зрости у рази. Цінність кредиту - здебільшого в заставі", - пояснює Гутніченко.
Нагадаємо, за час повномасштабної війни надходження від фонду від реалізації активів склали 6,4 млрд грн. Отримані кошти йдуть на розрахунок із кредиторами банків.
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