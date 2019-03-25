Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию ПАО "Банк "Софийский", ПАО "Укрбизнесбанк", ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" и ПАО "Укринбанк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Согласно решению Фонда №622, ликвидацию ПАО "Укринбанк" продлили на год с 23 марта 2019 до 22 марта 2020 года включительно. Полномочия ликвидатора "Укринбанка" Михно Сергея также были продлены на этот период.

"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 21 марта 2019 года № 639 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Банк "Софийский" сроком на один год с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение от 21 марта текущего года № 623 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Укрбизнесбанк" сроком на один год с 24 апреля 2019 года до 23 апреля 2020 года включительно.

ФГВФЛ решением №638 о продлил срок ликвидации "Банка Петрокоммерц-Украина" на один год с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020 года включительно. На этот же срок продлены и полномочия ликвидатора - Тимонина Александра.

Решением №639 ФГВФЛ продлил ликвидацию банка "Софийский" с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020 года включительно. Полномочия ликвидатора банка Софийский Куреного Александра продлены на этот же период.

Напомним, что в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 марта текущего года насчитывалось 77 банков-участников. Кроме того, в стадии ликвидации находилось 88 банков,