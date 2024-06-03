ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фонд Джорджа Клуні добивається кримінального переслідування пропагандистів з РФ, - Єрмак

Понеділок 03 червня 2024 11:19
UA EN RU
Фонд Джорджа Клуні добивається кримінального переслідування пропагандистів з РФ, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Фонд американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль "За справедливість" добивається кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента.

"Це дуже важливо. Група Макфола-Єрмака давно працює з нашими партнерами над тим, щоб російські пропагандисти, які так само винні у розпалюванні ненависті і просуванні війни РФ проти України, потрапили під санкції. В нас вже були успіхи на цьому напрямку", - зазначив Єрмак.

Він також зазначив, що також обговорював з Амаль Клуні покарання для росіян за викрадення українських дітей, і про пропагандистів теж.

"Зараз юристи фонду Клуні хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців", - додав він.

За його словами, чимало пропагандистів РФ досі мають нерухомість у Європі, яку обіцяють "знищити", як і Україну. Пропагандисти відповідальні за геноцид українців. І вони відповідатимуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що завдяки витоку внутрішніх документів російського державного "Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників" ("Правфонд") стало відомо про розповсюдження цією організацією кремлівської пропаганди у країнах Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Андрій Єрмак
NEWS
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО