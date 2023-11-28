Фонд доньки Путіна став співвласником найбільшого виробника дронів у РФ, - ЗМІ

Зазначається, що фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює Катерина Тихонова, придбав 10% компанії "Геоскан". Цю частку було придбано у засновника "Геоскану" Олексія Семенова, який володіє 87,5%. Решту 2,5% контролює гендиректор фірми Олексій Юрецький.

Група компаній "Геоскан" - найбільший у Росії виробник цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

Компанія перебуває під санкціями України

На початку липня 2023 року Україна наклала на "Геоскан" санкції у зв'язку з тим, що продукція компанії інтегрована в ланцюг виробництва товарів і послуг військового та/або подвійного призначення.

Це сталося через три місяці після того, як глава уряду Башкирії Андрій Назаров анонсував створення на потужностях "Геоскан-Уфа" безпілотників для війни проти України.

Катерина Володимирівна Тихонова

Є молодшою дочкою Володимира Путіна. Керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), що діють під брендом компанії "Іннопрактика" і реалізують спільно з МДУ масштабний інвестиційний проєкт зі створення в Москві науково-технологічної долини на Воробйових горах.

З квітня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн Європейського Союзу, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, США та інших держав.

Інша дочка Путіна публікується в американських журналах

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що наукові роботи старшої доньки російського диктатора Марії Воронцової продовжують публікувати в журналах США і Швейцарії. Це відбувається, попри триваючу війну РФ проти України.

Публікації дочки Путіна в цих наукових журналах можуть позначитися на репутації видавництв.