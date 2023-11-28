Фонд доньки Путіна став співвласником найбільшого виробника дронів у РФ, - ЗМІ

Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює дочка російського диктатора Володимира Путіна, став співвласником найбільшого виробника дронів у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".
Зазначається, що фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює Катерина Тихонова, придбав 10% компанії "Геоскан". Цю частку було придбано у засновника "Геоскану" Олексія Семенова, який володіє 87,5%. Решту 2,5% контролює гендиректор фірми Олексій Юрецький.
Група компаній "Геоскан" - найбільший у Росії виробник цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.
На початку липня 2023 року Україна наклала на "Геоскан" санкції у зв'язку з тим, що продукція компанії інтегрована в ланцюг виробництва товарів і послуг військового та/або подвійного призначення.
Це сталося через три місяці після того, як глава уряду Башкирії Андрій Назаров анонсував створення на потужностях "Геоскан-Уфа" безпілотників для війни проти України.
Є молодшою дочкою Володимира Путіна. Керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), що діють під брендом компанії "Іннопрактика" і реалізують спільно з МДУ масштабний інвестиційний проєкт зі створення в Москві науково-технологічної долини на Воробйових горах.
З квітня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн Європейського Союзу, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, США та інших держав.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що наукові роботи старшої доньки російського диктатора Марії Воронцової продовжують публікувати в журналах США і Швейцарії. Це відбувається, попри триваючу війну РФ проти України.
Публікації дочки Путіна в цих наукових журналах можуть позначитися на репутації видавництв.
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