Фонд братів Суркісів передав чергову партію допомоги для українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".

Передача допомоги відбулася за допомоги фонду та БФ "БО Фундація друзів України" на чолі з її керівником Станіславом Луцковичем, а логістику забезпечив фонд Ukraine Alive 2022.

Нагадаємо, від початку нового року ФК "Динамо" разом із Фондом братів Суркісів профінансували придбання автомобіля для підрозділу ППО, а також були відправлені кілька фур, завантажених сухими супами, аби наші відважні воїни могли порадувати себе гарячою стравою в бойових умовах.