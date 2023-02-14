Фонд братів Суркісів передав чергову партію допомоги для українських військових
Фото: Фонд братів Суркісів передав чергову партію допомоги для українських військових (fcdynamo.com)
Фонд братів Суркісів передав чергову партію гуманітарної допомоги, цього разу для столичного клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".
Передача допомоги відбулася за допомоги фонду та БФ "БО Фундація друзів України" на чолі з її керівником Станіславом Луцковичем, а логістику забезпечив фонд Ukraine Alive 2022.
Нагадаємо, від початку нового року ФК "Динамо" разом із Фондом братів Суркісів профінансували придбання автомобіля для підрозділу ППО, а також були відправлені кілька фур, завантажених сухими супами, аби наші відважні воїни могли порадувати себе гарячою стравою в бойових умовах.